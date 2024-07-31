Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах порывистый ветер.
Сегодня, 31 июля, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.
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Последние комментарии
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
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Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
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