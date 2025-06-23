По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидаются местами осади, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах порывистый ветер.

24 июня - ветер северо-восточный, восточный умеренный. Местами небольшой, на юго-западе области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

25 июня - ветер северо-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

Сегодня, 23 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью северо-западный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.

Предупреждение

23-24 июня в Печенгском районе, на юге Кольского района, в Кандалакшском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.