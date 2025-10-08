По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 октября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и западом Баренцева морей, а также над Скандинавией.

На большей части территории Мурманской области при прохождении атмосферных фронтов ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

Сегодня, 8 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

9 октября - ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +6+11°.

10 октября - ветер юго-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°.

* * *

В настоящее время на водных объектах Мурманской области продолжается период летне-осенней межени, по большинству рек наблюдается спад уровней воды.

7 октября уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 6-41 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 5-10°C, на горных реках около 4,5°C.