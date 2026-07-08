Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июля через наш регион пройдёт очередной атмосферный фронт, поэтому на большей части ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.

9 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, активных барических образований и атмосферных фронтов не ожидается. 7-9 июля, несмотря на периодически выпадающие осадки, температура воздуха в дневные часы по Мурманской области будет в пределах от +16 до +23°.

Сегодня, 8 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах грозы Ветер днём южный умеренный. Температура воздуха днем +17+22°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём умеренный дождь. Ветер днём южный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.