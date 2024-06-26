Мурманская область. Арктика (16+)26.06.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях, а также на севере Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, 27 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 27 июня +12+17°.
Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный слабый, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +3+8°, днём +14+19° местами до +25°.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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