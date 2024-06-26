По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях, а также на севере Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, 27 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 27 июня +12+17°.

Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный слабый, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +3+8°, днём +14+19° местами до +25°.