По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. 12 июня по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах возможны грозы, температура воздуха в дневные часы +15+20°, 12 июня на крайнем севере области +11+16°.

13 июня ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 12 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°, на крайнем севере области +10+15°.