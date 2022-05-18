Мурманская область. Арктика (16+)18.05.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием двух барических образований – циклона в Карском море и антициклона над Скандинавией. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря.
Дневная температура воздуха в нашем регионе в ближайшие дни не превысит +4+9 градусов, а в ночные часы в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.
Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°, на юге +6+11°.
Комментарии
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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