По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием двух барических образований – циклона в Карском море и антициклона над Скандинавией. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря.

Дневная температура воздуха в нашем регионе в ближайшие дни не превысит +4+9 градусов, а в ночные часы в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°, на юге +6+11°.