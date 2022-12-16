По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет периферия активного циклона, смещающегося с Московской области на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный на востоке области. В отдельных районах ожидается порывистый ветер.

17 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°. Гололедица.