По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности.

25 января по Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях до -11° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 20 января на реках, озёрах и водохранилищах увеличилась за декаду на 1-15 см, и составляет 28-73 см.