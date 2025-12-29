По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег.

Сегодня, 29 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

30 декабря - ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Температура воздуха -5-10° в течение суток, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.

31 декабря - ветер северо-западный, северный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

28 декабря в 11-15 часов в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 8-12 часов 29 декабря.