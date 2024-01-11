Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклоны, смещающиеся с Гренландского и Баренцева морей. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 11 января местами сильный порывистый ветер, метель.
12 января ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха будет понижаться.
Сегодня, 11 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях до -17°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
10 января в период 15-19 часов в центральной части Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 11 января 2024 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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