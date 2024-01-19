По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 19 января по Мурманской области будет преобладать морозная погода: температура воздуха -14-19°, при прояснениях -22-27°. Утром и днём 19 января, начиная с южных районов области, ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с юга Скандинавии: пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха повысится до -7-12°, местами до -17°.

20 января основная циклоническая деятельность ожидается в Баренцевом море: на севере области ожидается сильный порывистый ветер, местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит днём -7-12°, местами до -18°.

Сегодня, 19 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью и утром на юге области сильный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях до -25-30°, днём -8-13° местами до -18°. Гололедица.