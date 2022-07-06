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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

7 июля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 6 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днём местами кратковременный дождь.  В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17º, днём  +18+23°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

По 6 июля по Мурманской области сохранится 5-й региональный класс пожарной опасности: в Печенгском районе, на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори.

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