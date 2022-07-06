Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами кратковременные дожди, возможны грозы.
7 июля ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 6 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днём местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17º, днём +18+23°.
Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности
По 6 июля по Мурманской области сохранится 5-й региональный класс пожарной опасности: в Печенгском районе, на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори.
Комментарии
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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