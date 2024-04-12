По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 апреля наш регион будет находиться ночью под влиянием западной части циклона, а днём в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, мокрый снег, ночью с сильным порывистым ветром, температура воздуха понизится до -3+2°.

Ночью 13 апреля по Мурманской области ожидается морозная погода, днём 13 апреля, с приближением очередного циклона, пройдут осадки, температура воздуха составит от -1 до +4°.

Сегодня, 12 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.