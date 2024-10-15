По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 октября наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут осадки, температура воздуха днём составит от 0 до +5°.

16 октября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром над Прибалтикой: ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, температура воздуха днем не изменится.

17 октября существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы составит +2+7°.

Сегодня, 15 октября, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.