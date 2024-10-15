Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 октября наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут осадки, температура воздуха днём составит от 0 до +5°.
16 октября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром над Прибалтикой: ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, температура воздуха днем не изменится.
17 октября существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы составит +2+7°.
Сегодня, 15 октября, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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