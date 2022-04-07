По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 апреля наш регион будет находиться на северной периферии заполняющегося циклона с центром в районе Финляндии. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -3-8°, днём от -3 до +2°.

8 и 9 апреля очередной активный атлантический циклон сместится на Балтийское море и далее в район Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 7 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -3 до +2°. Гололедица.