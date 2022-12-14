По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности: ожидается временами снег, 15 декабря ожидается местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -9-14°, в отдельных районах -15-19°, днём -6-12°.

Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.