Мурманская область. Арктика (16+)14.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности: ожидается временами снег, 15 декабря ожидается местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -9-14°, в отдельных районах -15-19°, днём -6-12°.
Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.
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