По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег

Как сообщает Мурманское УГМС, очередной атлантический циклон 19 марта сместился через Кольский полуостров на юг Баренцева моря. 20 марта ночью морозная с небольшим снегом погода, а днём, с приближением очередного циклона, усилится ветер, интенсивность осадков увеличится, температура воздуха повысится.

Сегодня, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -17°, днём от 0 до -5°. Гололедица.