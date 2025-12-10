По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, днём на юге сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег.

11 декабря ожидается смещение циклона с юга Финляндии на Архангельскую область: в нашем регионе пройдёт снег, наиболее интенсивный на севере области, днём в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём на юге сильный. Ветер северо-восточный слабый, днём в отдельных районах умеренный, позёмок. Температура воздуха днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.

11 декабря - ветер северо-восточный, северный умеренный, днём на севере области местами сильный, позёмок. В отдельных районах снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток.

12 декабря - ветер северный умеренный, местами сильный, метель. Небольшой, местами умеренный, на севере области сильный снег. Температура воздуха -4-9° в течение суток, ночью в отдельных районах -10-15°.