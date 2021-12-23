По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег, температура воздуха ночью -9-15°, днём - 6-11°.

24 декабря погоду нашего региона будет определять циклон с центром в районе Белого моря: пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха -7-12° при прояснениях -17-22°.

25 декабря ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 23 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -9 -14°, днём -6 -11°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, забереги.

На 20 декабря толщина льда на реках, озерах и водохранилищах была равна 30-55 см, на Иовском и Княжегубском водохранилищах 20 см.

Водность большинства рек составляет 80-130% нормы.