Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют частные циклоны, смещающиеся с Баренцева моря в южном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель.
14 декабря наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -9-14°, в отдельных районах -19-24°.
Сегодня, 13 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин занят планированием расходов на новогодний праздник и каникулы-PRO Валюту (16+)Нефть эталонных марок незначительно дешевеет, курс доллара США поднимается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции