По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют частные циклоны, смещающиеся с Баренцева моря в южном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель.

14 декабря наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -9-14°, в отдельных районах -19-24°.

Сегодня, 13 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.