По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, на крайнем севере сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием юго-западной периферии циклонической депрессии, расположенной, в основном, в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 9 февраля местами сильный порывистый ветер, метель.

Сегодня, 9 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, на крайнем севере сильный. Ветер северо-западный умеренный, на севере сильный, метель Температура воздуха -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

10 февраля - ветер северо-западный умеренный, позёмок. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

11 февраля - ветер северо-западный слабый. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

6 февраля в 17-21 час на севере и востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 12-15 часов 9 февраля.