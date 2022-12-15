По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 декабря погоду Кольского полуострова будет определять периферия активного циклона, смещающегося с Московской области на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный ночью 15 декабря на востоке области. В отдельных районах ожидается порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит -5-11° при прояснениях -13-18°.

17 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 15 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.