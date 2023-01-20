По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -10-15°.

Сегодня, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до -5°, ночью при прояснениях -7-12°. Гололедица.