Мурманская область. Арктика (16+)08.01.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся вблизи Кольского полуострова. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -7-12° при прояснениях -13-18°.
9 января очередной циклон сместится с запада Баренцева моря на Кольский полуостров: ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 8 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -17°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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