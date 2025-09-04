По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь

Ольга Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция Комментарий к новости: Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы

Д.О Вернер Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации... Комментарий к новости: Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее