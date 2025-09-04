По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. Ожидается ветер южных направлений, местами порывистый, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
5-6 сентября температура воздуха днём существенно не изменится.
Сегодня, 4 сентября, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +15+20°.
5 сентября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +17+22°.
6 сентября - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами дождь, ночью туман. Температура воздуха ночью +8+13°, в отдельных районах +2+7°, днём +17+22°.
Предупреждение
4-5 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.
***
На водных объектах Мурманской области продолжается летне-осенняя межень.
2 сентября уровни воды на реках был выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 9-58 см.
Уровни воды выше уровней прошлого года на 9-65 см.
Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 8-15°С, на горных реках около 5,4-5,7°С.