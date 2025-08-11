По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах умеренный дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием поля пониженного атмосферного давления, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 11 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём в отдельных районах умеренный дождь, грозы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°.

12 августа - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Временами дождь. Грозы. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

11 августа в Печенгском районе и на западе Кольского района ожидается высокая пожарная опасность – IV региональный класс пожарной опасности.

11 августа в Ловозерском и Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.