По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°.

Сегодня, 21 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +5 +10°, днём +11+16°.

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19 и 20 июля уровни воды на большинстве рек повышались с интенсивностью 1-10 см за сутки, 20 июля уровень на реке Лотта повысился за сутки на 16-40 см. 20 июля уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-25 см (на реках Лотта и Умба - выше на 26-63 см).

20 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 13,0-20,0°, на горных реках 6,0-8,5°. Температура воды на большинстве рек и водоёмов ниже прошлогодней на этот день на 1-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 20 июля в 8 часов была равна +17°.