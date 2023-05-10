Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки.
Сегодня, 10 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +6+11°.
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