По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-21 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии холодного циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается переменная облачность, местами дождь, преобладающая температура воздуха в ночные часы +3+8°, в дневные от + 9 до +16°.

Сегодня, 19 августа, облачная с прояснениями погода. Днём временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, в отдельных районах от 0 до +5º, днём +11+16°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

19 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

20-21 августа на востоке Ловозерского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.