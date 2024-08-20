По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 августа на территорию Кольского полуострова распространится ложбина циклона, расположенного над Норвежским морем, по Мурманской области опять пройдут дожди.

Далее, 21 и 22 августа, наш регион будет в большей степени находиться под влиянием отрога азорского антициклона. В этот период ожидается преимущественно сухая, тёплая погода. Преобладающая температура воздуха 21-22 августа в ночные часы составит от +7 до +14°, днём +17 до +24°.

Сегодня, 20 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +14+19º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

20 августа на севере Кольского района Мурманской области и в Мурманске сохранится V региональный класс пожарной опасности.