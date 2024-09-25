По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности над Норвежским морем, Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 25 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

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На реках Мурманской области сохраняются низкие уровни воды.

Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-48 см, на реках Тумча и Малая Белая выше на 3-13 см.

На 24 сентября температура воды на реках составляла 2-10°С, на горных реках – около 3,5°С.