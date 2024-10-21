Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 21 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии с центрами в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный днём 21 октября.
Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +5+10°.
Штормовое предупреждение
21 октября в период 3-7 часов на юге побережья Норвегии отмечалось усиление южного, юго-западного ветра 30-33 м/с. Сегодня в период 9-13 часов на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров.
Опасные погодные условия сохранятся до 20-23 часов 21 октября.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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