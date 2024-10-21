По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии с центрами в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный днём 21 октября.

Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +5+10°.

Штормовое предупреждение

21 октября в период 3-7 часов на юге побережья Норвегии отмечалось усиление южного, юго-западного ветра 30-33 м/с. Сегодня в период 9-13 часов на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров.

Опасные погодные условия сохранятся до 20-23 часов 21 октября.