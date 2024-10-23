По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, завершились первые две декады октября. Вопреки вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, который сулил прохладный относительно климата месяц, на Кольском полуострове в среднем за прошедший период было достаточно тепло. Средняя температура воздуха за 20 дней - на 1,7-2,7 градуса выше климатической нормы месяца.

20 октября в Мурманске повторился температурный рекорд этого дня +10,5 градуса. В прошлый раз такое значение максимальной температуры фиксировалось на метеорологической станции в 1987 году.

Всего 0,4 градуса не хватило, чтобы достичь абсолютного максимума этого дня, который также составляет +10,5 градуса (наблюдался в 2000 г.), в расположенном на юге Мурманской области селе Ковда.

Как известно, октябрь не всегда настолько тёплый месяц. Например, в 1993 году 20 октября минимальная температура воздуха в районе пос. Светлый составила минус 19 градусов.

21 октября 2024 года в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: новое значение +9,8°С, вместо +9,3°С, наблюдавшихся в 2000 году.

22 октября в Мурманске максимальная температура воздуха наблюдалась в 2008 году и составляла +8,7°С. На 9 часов вчерашнего дня в Мурманске температура воздуха составляла +8,8°С, что уже превышает наблюдавшееся значение.

Осадки, выпавшие на Кольский полуостров, ещё нигде не достигли климатической нормы. Максимально к ней приблизился район села Чаваньга, где количество осадков составило 80% от месячного значения. Прогноз Гидрометцентра России по осадкам пока оправдывается на 100%.

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 октября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. Дождь пройдёт местами, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +5°, днём 3+8°.

Сегодня, 23 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +6+11°.

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Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 5-26 см, на реках Чудзъйок, Умба и Монча — ниже на 7-9 см, и ниже уровней прошлого года на 11-85 см.

Температура воды за неделю на большинстве водных объектов области повысилась: на 22 октября составляла на реках 2,2-6,7°С, на озерах и водохранилищах – 5,1-8,1°С, на горных реках – 5,2-5,5°С.