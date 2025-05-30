В Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработниковТоп востребованных профессий и высоких зарплат в летних вакансиях Мурманской области от hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, периодически смещающихся через территорию нашего региона. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный ночью 30 мая.

31 мая - ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днём умеренный. Небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью в местами туман. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.

1 июня - втер северный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой, ночью на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

Сегодня, 30 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.

Предупреждение о гидрологическом опасном явлении

Отмечается медленный рост уровня воды реки Кола, в ближайшие два дня ожидаются колебания уровня в пределах прогнозных значений 340-380 см над «0» графика поста. В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая, возможен повторный рост уровней воды на реке Кола с достижением отметок опасного гидрологического явления. Штормовое предупреждение №35 от 27 мая продлевается до 31 мая.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)О том, что ребёнок подрабатывал во время учебного года, рассказал каждый восьмой родитель подростка-PRO Валюту (16+)Курс доллара США повышается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»