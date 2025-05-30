По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, периодически смещающихся через территорию нашего региона. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный ночью 30 мая.

31 мая - ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днём умеренный. Небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью в местами туман. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.

1 июня - втер северный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой, ночью на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

Сегодня, 30 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.

Предупреждение о гидрологическом опасном явлении

Отмечается медленный рост уровня воды реки Кола, в ближайшие два дня ожидаются колебания уровня в пределах прогнозных значений 340-380 см над «0» графика поста. В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая, возможен повторный рост уровней воды на реке Кола с достижением отметок опасного гидрологического явления. Штормовое предупреждение №35 от 27 мая продлевается до 31 мая.