По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +12+17°.

1 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, северная, северо-западная периферия циклона, смещающегося с Карелии на Архангельскую область: ожидается местами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой, ночью на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

2 июня наш регион окажется под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией: осадков станет меньше, ветер повернет к юго-восточному направлению, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 31 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.

Предупреждение о гидрологическом опасном явлении

Отмечается медленный рост уровня воды реки Кола, в ближайшие два дня ожидаются колебания уровня в пределах прогнозных значений 340-380 см над «0» графика поста. В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая, возможен повторный рост уровней воды на реке Кола с достижением отметок опасного гидрологического явления. Штормовое предупреждение №35 от 27 мая продлевается до 31 мая.