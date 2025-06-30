По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня на погоду в Мурманской области ожидается влияние западной периферии циклонической депрессии, расположенной над восточной частью Европейской территории России: в нашем регионе пройдёт небольшой дождь, днём температура воздуха составит +9+14°.

Сегодня, 30 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +5+10° в течение суток, днём на юге области +10+15°.

Предупреждение

29-30 июня на западе Терского и на севере Печенгского районов ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

29-30 июня на юге Печенгского и Кольского районов Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.