Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня на погоду в Мурманской области ожидается влияние западной периферии циклонической депрессии, расположенной над восточной частью Европейской территории России: в нашем регионе пройдёт небольшой дождь, днём температура воздуха составит +9+14°.
Сегодня, 30 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +5+10° в течение суток, днём на юге области +10+15°.
Предупреждение
29-30 июня на западе Терского и на севере Печенгского районов ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
29-30 июня на юге Печенгского и Кольского районов Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
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