По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова по-прежнему определяет южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами дождь, на севере области местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 23 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.

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За прошедшие сутки уровни воды на реках изменялись в пределах ±5 см.

22 июля уровни воды на большинстве рек нашего региона выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-25 см, на реках Лотта, Акким - выше на 35-40 см, на реке Умба - выше на 58 см.

22 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 12,0-18,0°, на горных реках 5,0-6,5°. Температура воды ниже прошлогодней на этот день на 1,0-8,0°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 22 июля в 8 часов мск была равна +15°.