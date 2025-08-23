По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 августа Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы составит +12+17º.
25 августа ожидается влияние циклона, смещающегося с районов Вологодской области в восточном направлении: ожидается северо-восточный ветер, местами сильный, дожди, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 22 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.
24 августа - ветер юго-восточный, восточный умеренный. Местами дождь, ночью на юге сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.
25 августа - ветер северо-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.