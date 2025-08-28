Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с района Республики Коми в северо-западном направлении. 28 августа влияние циклона ослабеет: в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Сегодня, 28 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха днём +10+15°.
29 августа - ветер северо-западный, северный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, туман. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.
30 августа - ветер северный, северо-восточный умеренный. Местами дождь, ночью туман. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.
