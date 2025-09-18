По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 сентября наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются дожди, утром местами туман, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +9+15°.

20 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклона, смещающегося с юга побережья Норвегии на север Ботнического залива: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха днём понизится до +6+11°.

Сегодня, 18 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.

19 сентября - ветер ночью слабый переменный, днём северо-западный умеренный. Временами дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +8+13°.

20 сентября - ветер ночью слабый переменный, днём юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.