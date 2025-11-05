По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут осадки. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 5 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +1+6° - в течение суток.

6 ноября - ветер юго-западный, западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха +1+6° в течение суток.

7 ноября - ветер слабый, переменный. Местами небольшой дождь, туман. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.