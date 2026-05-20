Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 мая ожидается смещение антициклона на Канино-Колгуевский район и далее на север Урала. Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Прибалтики на север Скандинавии. В этот период по Мурманской области ожидается тёплая погода, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 20 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +12+17°, в отдельных районах до +22°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём+14+16°.

21 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°, на востоке области местами +20+25°. 22 мая - ветер ночью северо-западный, днём северо-восточный слабый, местами умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +11+16º.

21 мая в областном центре ожидается ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7+9°, днём +14+16°. 22 мая - ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +11+13°.

На водных объектах Мурманской области формируются пики весеннего половодья.

Вследствие обильных осадков в период 16-17 мая интенсивность роста уровней на реках составлял 5-35 см в сутки, на реках Печа и Кола до 40-50 см в сутки.

На озёрах и водохранилищах наблюдался ледостав с промоинами, закраины, ледяные поля. Озера Пулозеро, Куэтс-Ярви, Имандра (н.п.Зашеек) и водохранилище Верхне-Туломское очистились ото льда.

Температура воды на большинстве рек была равна 3,5-10,0°C, на горных реках 1,6-1,8°C, на водохранилищах – 0,1-8,7°C.

Выход на лёд опасен!