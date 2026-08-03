Как сообщает Мурманское УГМС, ожидается формирование и смещение циклона с районов Прибалтики в Канино-Колгуевский район. 3 августа, при смещении циклона вблизи Кольского полуострова, в нашем регионе пройдут дожди, наиболее интенсивные на востоке области, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

Сегодня, 3 августа, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +11+16°, на юго-западе +15+20°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, днём сильный. Температура воздуха днём +11+13°.

Предупреждение

3 августа на востоке Кольского МО ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.