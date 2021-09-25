По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области 25 сентября ожидается временами дождь, 26 и 27 сентября – в отдельных районах небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+12°.

Сегодня, 25 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

* * *

На большинстве рек Мурманской области продолжается понижение уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки. 24 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 5-20 см. Водность рек составляет 80-130 % нормы.

Температура воды на реках равна 4-7°, на горных реках 3-4°, на водохранилищах 7-10°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 1-2. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 24 сентября в 8 часов мск была равна 5°.