По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 и 6 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, временами дождь, наиболее интенсивный 5 октября, преобладающая температура воздуха ночью +4+9°, днём +7+12°.

7 октября циклон сместится на север Карского моря, а к нашему региону с юга Скандинавии переместится очередной циклон: при прохождении атмосферных фронтов ожидаются обильные осадки и понижение температура воздуха.

Сегодня, 5 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9º, днём +7+12°.