По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не было, температура воздуха +2+7°, в центральных районах местам отмечались заморозки до -2°. Днём 26 мая влияние циклона, смещающегося с центральных районов России, ослабло. По Мурманской области, начиная с восточных районов, пройдёт дождь, температура воздуха постепенно понизится.

27 мая в нашем регионе ожидается порывистый северо-восточный ветер, временами дождь, температура воздуха в дневные часы +5+10°.

28 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 27 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.