Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы.
Сегодня, 6 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
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VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
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