По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 6 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.