По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер.

28 июля сохранится тёплая погода, днём на северо-западе области, с поворотом ветра к северному направлению, ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 27 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16º, днём +20+25°.

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За прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек понизились на 4-27 см. На реках Поной, Чаваньга, Варзуга и Умба наблюдалось повышение уровней воды на 1-18 см, на горных реках – на 2-7 см.

Температура воды на большинстве рек, озёр и водохранилищ понизилась на 1-2° и составляет 14-21° на реках и 16-18° на озерах и водохранилищах.