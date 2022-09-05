По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России и смещающегося в восточном направлении. В этот период по Мурманской области сохранится холодная с дождями погода, ветер северных румбов порывистый.

Сегодня, 5 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.

Предупреждение

По 5 сентября в Кандалакшском районе Мурманской области и в районе города Полярные Зори сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности, на юге Печенгского, юго-западе Кольского районах, в районе города Апатиты 5-й региональный класс пожарной опасности.